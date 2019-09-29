Husiler: binlerce suudi askerini esir aldık

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan topraklarında yapılan operasyonda binlerce Suudi askerini esir aldıklarını iddia etti.'Allah'tan Gelen Zafer' adlı operasyona dair açıklamalarda bulunan Seri, operasyonun, Suudi Arabistan güneyindeki Necran bölgesinde yapıldığını açıkladı. Operasyonun aylarca sürdüğünü belirten Seri, Arap koalisyonundan 3 tümenin bozguna uğratıldığını, yüzlerce askeri ve zırhlı aracın ele geçirildiğini iddia etti.Seri'nin açıklamalarına dair Suudi Arabistan'dan henüz açıklama yapılmadı.

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-Seri'nin basın toplantısından görüntü