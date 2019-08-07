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Husiler'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentine balistik füzeyle saldırdığını açıkladı.

07.08.2019 15:49 Husiler'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentine balistik füzeyle saldırdığını açıkladı.

Yemen hükümetine ayaklanan Husiler'in sözcüsü Yahya Saria yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Necran kentine balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu. Saria, saldırıda Bedr F isimli balistik füzenin kullanıldığını, füzenin hedefine ulaştığını ve saldırıda birçok askerin öldüğünü ifade etti.

Suudi Arabistan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Husiler, 5 Ağustos'ta Suudi Arabistan'daki Abha ve Necran Havalimanları ile Kral Halit Hava Üssü'ne İHA saldırısı düzenlemişti. İran destekli Husiler son zamanlarda Suudi Arabistan ve Yemen'deki sivillerin yerlerine İHA ve füze ile saldırı düzenliyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu 2015 yılından bu yana Husilere karşı operasyonlarını sürdürüyor. - SANA

Suudi Arabistan, Yemen, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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