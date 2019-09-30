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Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısı kapsamında, esir aldıklarını iddia ettiği koalisyon askerlerinin görüntülerini yayınladı.

30.09.2019 22:02

Dün basın toplantısı düzenleyen Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan güneyindeki Necran bölgesinde Allah'tan Gelen Zafer adlı operasyona dair açıklamalarda bulunmuş, 3 tümenin bozguna uğratıldığını belirterek yüzlerce koalisyon askerinin esir alındığını ve zırhlı araçların da ele geçirildiğini duyurmuştu.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Sözcü Seri bugün yaptığı basın toplantısında, esir alındığını iddia ettiği askerlerin görüntülerini yayınladı.

Operasyon anını saniye saniye kaydeden Husiler, görüntülerde koalisyon askerlerini esir almadan öncesi ve sonrası bulunuyor.

Önce uzaktan gözlem yapan Husiler, birden koalisyon askerlerinin karşısına çıkıyor.

Husiler esir alınma görüntülerinin ardından askerleri bir ağacın altında bekletiyor.

Ardından koalisyon askerlerinin silahları teslim ettiği anlara ilişkin görüntüler geliyor.

Husilerden, Suudi Arabistan topraklarında askeri operasyon iddiasıHusilerden, Suudi Arabistan topraklarında askeri operasyon iddiası

Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı

Suudi Arabistan, Dünya, Güncel

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