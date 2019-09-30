Haberler » Güncel » Haber

Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısı kapsamında, esir aldıklarını iddia ettiği koalisyon askerlerinin görüntülerini yayınladı.

30.09.2019 22:07Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısı kapsamında, esir aldıklarını iddia ettiği koalisyon askerlerinin görüntülerini yayınladı.
Dün basın toplantısı düzenleyen Seri, Suudi Arabistan güneyindeki Necran bölgesinde 'Allah'tan Gelen Zafer' adlı operasyona dair açıklamalarda bulunmuş, 3 tümenin bozguna uğratıldığını belirterek yüzlerce koalisyon askerinin esir alındığını ve zırhlı araçların da ele geçirildiğini duyurmuştu.
Seri'nin bugün yaptığı basın toplantısında, esir alındığını iddia ettiği askerlerin görüntülerini yayınladı.

Görüntü Dökümü
--------------------------------------
-Esir alınan askerlerin görüntüsü
-Operasyondan detaylar



Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:12 Libya'da UMH, BAE'yi Sirte'yi vurmakla suçladı
01:54 "Ukrayna görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da katıldı" iddiası
01:47 Bursa'da karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
01:44 Manisa'da tır'ın çarptığı yaşlı adam öldü
01:40 Kaşıkçı'nın oğlunun "Suudi yargısına inancı sonsuz"
01:40 Kütahya'da manevra yapan tren, çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı
01:37 İzmir'de iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı