Husiler, esir takası kapsamında 4 Yemen askerini serbest bıraktığını açıkladı
Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleri ile yapılan esir takası kapsamında alıkoydukları 4 askeri serbest bıraktı.
30.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:14
Yemen 'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleri ile yapılan esir takası kapsamında alıkoydukları 4 askeri serbest bıraktı.
Husilere ait SABA ajansına konuşan "Esir İşleri Ulusal Komitesi" Başkanı Abdulkadir el-Murteza, hükümet güçleri ile yapılan esir takası çerçevesinde alıkoydukları 4 askeri serbest bıraktıklarını söyledi.
Husilere ait SABA ajansına konuşan "Esir İşleri Ulusal Komitesi" Başkanı Abdulkadir el-Murteza, hükümet güçleri ile yapılan esir takası çerçevesinde alıkoydukları 4 askeri serbest bıraktıklarını söyledi.
Kaynak: Euronews.com