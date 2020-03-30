Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Husiler, esir takası kapsamında 4 Yemen askerini serbest bıraktığını açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleri ile yapılan esir takası kapsamında alıkoydukları 4 askeri serbest bıraktı.

30.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:14
Husiler, esir takası kapsamında 4 Yemen askerini serbest bıraktığını açıkladı
Yemen 'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleri ile yapılan esir takası kapsamında alıkoydukları 4 askeri serbest bıraktı.

Husilere ait SABA ajansına konuşan "Esir İşleri Ulusal Komitesi" Başkanı Abdulkadir el-Murteza, hükümet güçleri ile yapılan esir takası çerçevesinde alıkoydukları 4 askeri serbest bıraktıklarını söyledi.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Hükümet, Yemen, İran, Dünya
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Husiler, esir takası kapsamında 4 Yemen askerini serbest bıraktığını açıkladı - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Çin uslanmıyor! Virüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı Haberler
Çin uslanmıyor! Virüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
İran’da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi Haberler
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
Beklenen haber Norveç’den geldi! Koronavirüste ilk deneysel tedaviye başlandı Haberler
Beklenen haber Norveç'den geldi! Koronavirüste ilk deneysel tedaviye başlandı
Fas’ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kim Jong füze denemesi yaptı Haberler
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kim Jong füze denemesi yaptı
Trump’tan koronavirüs yorumu: ABD’de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek Haberler
Trump'tan koronavirüs yorumu: ABD'de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek
Netanyahu’nun danışmanı koronavirüse yakalandı Haberler
Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı

Son Dakika Dünya Haberleri

13:46: Oltu'da Vefa Destek toplantısı yapıldı - Haberler 13:46: Yurt öğrencilerinden 3 aylık konaklama bedeli almayacak - Haberler 13:45: Viranşehir'de jandarma ve polis vatandaşları anonslarla ikaz ediyor - Haberler 13:44: Adalet Bakanı Gül: Cezaevi personeli evine gönderilmeyecek, izole yerlerde kalacak - Haberler 13:44: Mercedes Formula 1 takımı Covid-19 hastaları için solunum cihazı üretmeye başladı - Haberler 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:44: Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı - Haberler 12:38: Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı - Haberler 11:51: Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı - Haberler 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler