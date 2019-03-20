Husiler Hudeyde'nin Kontrolünü Bırakmayacak

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Yemen'de Husi liderlerinden Muhammed Ali el-Husi, liman kenti Hudeyde'nin kontrolünü bırakmayacaklarını söyledi.Yüksek Devrim Komiteleri Başkanı Husi, Associated Press ile yaptığı söyleşide, Yemen hükümetini Stockholm Anlaşması'nı yanlış yorumlamakla suçlayarak, Husilerin Hudeyde Limanı'ndan çekilmeyi kabul ettiğini, ancak kontrolü ellerinde tutmayı sürdüreceklerini ifade etti.Yemen hükümetinin, "(Hudeyde Limanı'nı) zorla veya hileyle ele geçiremeyeceğini" belirten Husi, "Sunulan mekanizma doğrultusunda yeniden konuşlanmaya hemfikiriz, ancak tanıtımını yaptıkları gibi bir çekilme mümkün değil." diye konuştu.Husilerin İran'dan herhangi bir yardım almadığını, sadece ortak amaçları olduğunu savunan Husi, Yemen hükümeti bağlılık gösterirse "barış için hala büyük fırsat" olduğunu belirtti. Husi, "Eğer savaşmak isterseniz karşınızda biz azılı savaşçıları bulursunuz." ifadesini kullandı.Bu arada BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths Hudeyde'ki güçlerin geri çekilmesi konusunda "önemli ilerleme kaydedildiğini" söyledi.Griffiths, yaptığı açıklamada, geri çekilmenin ilk aşamasıyla ilgili "operasyonla ilgi ayrıntıların" kısa süre içinde BM komitesine sunulacağını bildirdi.Stockholm AnlaşmasıYemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.Hudeyde ve çevresi için 18 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulurken, kentten çekilme konusunda henüz somut bir adım atılamadı.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.