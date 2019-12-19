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Husiler: Koalisyon güçleri Hudeyde'ye 1 yılda 72 hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Hudeyde kentine bir yılda 72 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

19.12.2019 22:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:58 Husiler: Koalisyon güçleri Hudeyde'ye 1 yılda 72 hava saldırısı düzenledi
'deki destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Hudeyde kentine bir yılda 72 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Husilerin, Birleşmiş Milletler Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Heyeti Başkanı Ali el-Muşeki, komitenin gerçekleştirdiği 7. toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Muşeki, Husilere ait El-Mesire televizyonunun yayınladığı açıklamasında, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının İsveç'te imzalanan anlaşmadan bu yana Hudeyde'ye 72 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
Bu saldırıların 34'ünün RCC Başkanı Michael Anker Lollesgaard'ın Hudeyde'de bulunduğu dönemde gerçekleştiğini iddia eden Muşeki, anlaşma kapsamındaki BM yükümlülüklerinin hiçbirinin yerine getirilmediğini ifade etti.
Muşeki, anlaşmanın imzalandığı tarihten bu yana koalisyon güçlerinin saldırıları nedeniyle her gün zayiat verildiğine dikkati çekti.
Yemen halkının 450 kalemden fazla ürünü Hudeyde Limanı üzerinden getiremediğini savunan Muşeki, koalisyon güçlerinin Hudeyde'ye bağlı Ed-Dureyhimi kentine yönelik ablukasının da devam ettiğini söyledi.
Muşeki, "Kızılhaç örgütünden, Dureyhimi sakinlerine ilaç ve gıda dağıtmasını bekliyorduk ancak o halkla topraklarından ayrılmaları ve mal mülklerini terk etmeleri için pazarlık yapıyor." diye konuştu.
Yemen'de savaşan taraflar, birbirlerini Hudeyde'de 18 Aralık 2018'de yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.
Stockholm Anlaşması
Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış ancak uygulamada birtakım ihtilaflar yaşanmıştı.
Anlaşma kapsamında BM başkanlığında oluşturulan "Hudeyde Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi", Yemen'de çatışan tarafların, ateşkes mekanizmasının etkinleştirilmesi ve en kısa sürede ateşkesin sağlanması konusunda mutabık kaldığını açıklamıştı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, İran, Güncel

Kaynak: AA

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