Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Husiler, koalisyon güçlerini Yemen'de karantina merkezini vurmakla suçladı

EL Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, El-Beyda vilayetinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için tahsis edilen karantina merkezini vurmakla suçladı.

08.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:08
Husiler, koalisyon güçlerini Yemen'de karantina merkezini vurmakla suçladı
EL Yemen 'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, El-Beyda vilayetinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için tahsis edilen karantina merkezini vurmakla suçladı.
Husilere bağlı haber ajansı SABA'ya göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, ülkenin orta kesiminde yer alan Beyda vilayetinin Afar bölgesindeki karantina merkezini hedef aldı.
Söz konusu saldırının Husilerin salgının ülkede yayılmasını önlemek için aldığı sağlık tedbirlerini aksatmayı hedeflediği öne sürülen haberde, saldırı sonrası can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi verilmedi.
Koalisyon güçleri de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Yemen'de şu ana kadar koronavirüs vakası olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Husiler, koalisyon güçlerini Yemen'de karantina merkezini vurmakla suçladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü

Son Dakika Güncel Haberleri

18:43: MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haber 18:42: AK gençlerden sağlık çalışanlarına destek - Haber 18:42: MUĞLA Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar - Haber 18:41: Kovid-19 tedbirleri - Haber 18:40: Süper Ay Çin'de görüntülendi - Haber 18:31: Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi - Haber 18:10: Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz - Haber 17:41: Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti - Haber 17:16: İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin