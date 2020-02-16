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Husiler koalisyon uçağının düşürülme görüntülerini yayınladı

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağını roketle düşürdüklerini açıklayan Husiler, uçağın düşürülme anına ait görüntüleri yayınladı.

16.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:07
'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağını roketle düşürdüklerini açıklayan Husiler, uçağın düşürülme anına ait görüntüleri yayınladı.
Yemen'de İran destekli Husiler, Cuma günü akşam saatlerinde Cevf vilayetinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Tornado tipi bir savaş uçağını roketle düşürdüklerini açıklamıştı. Husiler, düşürdükleri uçağın enkazına ait görüntüleri yayınladı. Yayınlanan görüntülerde, uçağın Husilerin savunma sistemi tarafından roketle vurulduğu da görülüyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Cevf vilayetinde koalisyona ait bir savaş uçağının Yemen ordusu birliklerine havadan destek sağladığı sırada düştüğünü duyurmuştu.
(İHA)
Husiler koalisyon uçağının düşürülme görüntülerini yayınladı

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Kaynak: İHA


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