Husiler, Kovid-19 nedeniyle Sana'ya yapılacak BM kaynaklı uçuşları durdurdu
Yemen'de Husiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Uluslararası Sana Havalimanı'na yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklı uçuşların 2 hafta boyunca askıya alındığını duyurdu.
14.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:50
Yemen 'de Husiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Uluslararası Sana Havalimanı'na yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklı uçuşların 2 hafta boyunca askıya alındığını duyurdu.
Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Salgınlarla Mücadele Yüksek Komitesi, insani yardım ya da BM heyetlerini taşıyan uçakların bugünden itibaren 2 hafta boyunca Sana Havalimanı'na girişinin durdurulmasına karar verdi.
Haberde, kararın, salgınla mücadele kapsamında alındığı belirtildi.
Söz konusu Komite ayrıca, sözde Husi hükümeti Eğitim Bakanlığı'na da sınavları öne alarak 21 Mart'ta başlatma çağrısı yaptı.
Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Salgınlarla Mücadele Yüksek Komitesi, insani yardım ya da BM heyetlerini taşıyan uçakların bugünden itibaren 2 hafta boyunca Sana Havalimanı'na girişinin durdurulmasına karar verdi.
Haberde, kararın, salgınla mücadele kapsamında alındığı belirtildi.
Söz konusu Komite ayrıca, sözde Husi hükümeti Eğitim Bakanlığı'na da sınavları öne alarak 21 Mart'ta başlatma çağrısı yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler : Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel
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