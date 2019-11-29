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Husiler: "Suudi Arabistan'a ait askeri helikopteri düşürdük"

Husiler, Suudi Arabistan'a ait AH-64 askeri helikopterini düşürdüklerini, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

29.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:47Husiler:
Husiler, Suudi Arabistan'a ait AH-64 askeri helikopterini düşürdüklerini, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın sınırında bulunan Asir bölgesinde Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir askeri helikopteri düşürdüklerini duyurdu. Helikopterde bulunan 2 kişinin öldüğü kaydedildi. Husilerin Sözcüsü Yahya Sari, "AH-64 Apache tipi helikopter, Yemen sınırına yakın düşmanlık faaliyetleri yürütürken Husiler bir füze ile helikopteri düşürdü" dedi.

Suudi Arabistan tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. - SANA

Suudi Arabistan, Yemen, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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