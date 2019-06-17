17.06.2019 11:22
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Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havalimanı'na 4'üncü kez saldırdı

Husiler, Suudi Arabistan

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'da bulunan Abha Uluslararası Havalimanı'na bir hafta içerisinde dördüncü kez saldırı düzenledi.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'da bulunan Abha Uluslararası Havalimanı'na bir hafta içerisinde dördüncü kez saldırı düzenledi.

Suudi Arabistan'da bulunan Abha Uluslararası Havalimanı daha önce Yemen'deki Husiler tarafından saldırıya uğramış, olayda 26 kişi hayatını kaybetmişti. Havalimanına, Husiler tarafından bir hafta içerisinde dördüncü kez saldırı düzenlenmiş oldu.

Suudi Arabistan tarafından saldırı ile ilgili henüz bir açıklama gelmezken, saldırıda ölen ve yaralananların olmadığı ifade edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman saldırının ardından Orta Doğu Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Yemen'de ülkemizi tehdit edecek örgütlerinin bulunmasına izin vermeyeceğiz" dedi. - RİYAD
Kaynak: İHA
Yemen, Suudi Arabistan, 3. Sayfa

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