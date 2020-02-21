Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'yu vurdu

Yemen 'deki Husiler, Yanbu şehrindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
SALDIRI 12 İHA VE 4 FÜZEYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Husilerin sözcüsü Yahya Sarya yaptığı açıklamada, "Yanbu şehrindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco ve önemli hedefleri vurduk" ifadelerini kullandı. Açıklamada, saldırıların 12 insansız hava aracı ve 4 füzeyle gerçekleştirildiği ifade edildi.
DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRILAR ENGELLENMİŞTİ
Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Sözcüsü Turki Al-Maliki, Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına daha önce gerçekleştirilen saldırıların engellendiğini bildirmişti. El Maliki, söz konusu füzeleri Patriot PAC-3 hava savunma sistemlerinin engellendiğini bildirmişti.