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Husiler, Yemen hükumetinden ateşkes için getirilen şartlardan vazgeçilmesini istiyor

Yemen'de Husiler, ülkede çatışan taraflar arasında ateşkese varılması için meşru hükumet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun ısrarcı olduğu şartlardan vazgeçmesini istiyor.

02.04.2020 05:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 05:56
Husiler, Yemen hükumetinden ateşkes için getirilen şartlardan vazgeçilmesini istiyor

Yemen 'de Husiler, ülkede çatışan taraflar arasında ateşkese varılması için meşru hükumet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun ısrarcı olduğu şartlardan vazgeçmesini istiyor.

Husilerin Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, meşru hükumet ile Arap koalisyonun ateşkes için getirdiği "Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı'nda alınan kararlar ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2216 sayılı kararı"nın uygulanması şartından vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

Husi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşılık BM'nin yaptığı ateşkes çağrısına olumlu yanıt vermelerinin, başlangıçtan beri karşı çıkılan şeyleri kabul ettikleri anlamına gelmediğini belirtti. Husi, bunun ablukanın kırılması ve ABD-İngiliz-Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve müttefiklerinin saldırılarının durması öncesinde kazanç elde etme çabası anlamına gelmediğini de ifade etti.

Meşru hükumet ve Arap koalisyonunun arasının bulunmasına ilişkin yeni bir teklifte bulunan Husi, "Gelin ülkemize saldıran devletler olarak sizinle aramızda Arap dörtlüsü, İslam dörtlüsü, Asya dörtlüsü ve BM olmak üzere bir tahkim heyeti oluşturalım. Bu devletlerin Cezayir, Tunus, Mısır, Irak, Pakistan, Malezya, Endonezya, Sierra Leone, Rusya, Çin, Kore ve Japonya olması önerisinde bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen hükumeti, Husilerle varılacak herhangi bir siyasi çözümün, BMGK'nın 2216 sayılı kararı, Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi ve Ulusal Diyalog Konferansı'nda ortaya konulan politik çerçeveyi temel alması konusunda ısrarcı davranıyor.

BMGK'nın 14 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen oturumunda alınan 2216 sayılı karar, Yemen'e silah ambargosu uygulanmasını öngörüyor.

Ulusal Diyalog Konferansı'nda da meşru hükumetin Aden'e dönmesi, tüm askeri oluşumların Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine katılması ve kuzey ile güney arasında eşitliği öngören kararlar alınmıştı.

Yemen Anayasası hükmündeki 2011 yılındaki Körfez Girişimi ise Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıncaya kadar ülkenin meşru lideri olduğunu öngörüyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 25 Mart'ta Yemen'de çatışan taraflara Kovid-19'un yayılması ihtimaline karşılık tüm saldırıları durdurma çağrısı yapmıştı. Yemen hükumeti ile Husiler de ateşkes çağrısına olumlu yanıt vermişti.

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Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel
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