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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Cazan bölgesindeki ortak operasyon merkezini balistik füzeyle hedef aldı.

22.08.2019 01:00 Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Cazan bölgesindeki ortak operasyon merkezini balistik füzeyle hedef aldı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Cazan bölgesindeki Samta kentinde bulunan operasyon merkezine balistik füze saldırısı gerçekleştirildiğini kaydetti.
Seri, saldırıda, aralarında komutanların da olduğu çok sayıda kişinin öldüğünü belirtti. Koalisyon güçleri tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
Husiler eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: AA

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