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Husilerden Suudi Arabistan'daki askeri mevziye balistik füze saldırısı

Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın Necran vilayetine bağlı Sakam bölgesindeki askeri mevziye balistik füze fırlattığı belirtildi.

27.08.2019 14:46 Husilerden Suudi Arabistan'daki askeri mevziye balistik füze saldırısı
Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın Necran vilayetine bağlı Sakam bölgesindeki askeri mevziye balistik füze fırlattığı belirtildi.
İran'ın desteklediği Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, Necran'daki Sakam bölgesinde Suudi Arabistan ordusuna ait bir mevziye "Kasım" adlı orta menzilli balistik füzenin fırlatıldığını belirtti.
Füzenin yeni bir tür olduğu ve kısa bir süre önce envantere alındığını ifade eden Seri, füzeye ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra paylaşılacağını kaydetti.
Söz konusu balistik füze saldırısına ilişkin Suudi Arabistan'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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