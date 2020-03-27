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Husilere ait SİHA'lar koalisyon güçleri tarafından düşürüldü

İran'ın desteklediği Husi milislere ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suudi Arabistan'ın güneyinde düşürüldüğü bildirildi.

27.03.2020 04:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 04:40
Husilere ait SİHA'lar koalisyon güçleri tarafından düşürüldü
İran 'ın desteklediği Husi milislere ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suudi Arabistan'ın güneyinde düşürüldüğü bildirildi.
Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, İran'ın desteklediği Husilerin silahlı insansız hava araçlarıyla Ebha ve Hamis Muşeyt kentlerine saldırı düzenlemeyi hedeflediğini ancak bunu engellediklerini açıkladı.
Maliki, söz konusu silahlı insansız hava araçlarının koalisyon güçleri tarafından Suudi Arabistan'ın güneyinde düşürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, İran, Güncel

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