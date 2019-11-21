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Husilere "alıkoydukları kişilere yönelik tıbbi ihmal" suçlaması

Yemen'deki tutuklu haklarını savunan "Kaçırılanların Anneleri Derneği", Husilerin alıkoydukları hastalara tedavi imkanı sağlamadığını açıkladı.

21.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:30Husilere
'deki tutuklu haklarını savunan "Kaçırılanların Anneleri Derneği", Husilerin alıkoydukları hastalara tedavi imkanı sağlamadığını açıkladı.
Dernek Başkanı es-Selam el- , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husiler tarafından alıkonulan Yemenliler arasında 180 hasta bulunduğunu ve bu kişilere kasıtlı şekilde tedavi imkanı sağlanmadığını belirtti.
El-Hac, Husilere ait alıkoyma merkezlerde "tıbbi ihmal" nedeniyle yaşamını yitiren son ismin Halid el-Hays olduğunu kaydetti.
"Dünya Çocuk Hakları Günü'nde babalarının ölüm haberi verildi"
Bugün hayatını kaybeden Halid el-Hays'ın 4 yıl önce başkent Sana'da alıkonulduğunu aktaran El-Hac, "Husiler, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Halid'in çocuklarına babalarının ölüm haberini verdi." ifadelerini kullandı.
Kaçırılanların Anneleri Derneği Başkanı El-Hac son olarak bir kez daha Husiler tarafından alıkonulan hastaların serbest bırakılması ya da en azından tedavi edilmeleri çağrısı yaptığını dile getirdi.
Yemen'deki Husiler bugün yaptıkları açıklamayla 4 yıl önce alıkoydukları Halid e-Hays'ın Sana'da tutulduğu merkezde yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Çocuk Hakları Günü, Yemen, Emet, Hac, Güncel

Kaynak: AA

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