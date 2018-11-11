Husilere Halkı "Canlı Kalkan" Olarak Kullanma Suçlaması

Yemen
hükümeti, Husileri, ülkenin batısındaki Hudeyde'deki çatışmalarda bölge halkını canlı kalkan olarak kullanmakla suçladı.
Yemen İnsan Hakları Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran
destekli darbeci Husi militanların, Hudeyde kentinde sivillere yönelik işlediği suçları ve halkı canlı kalkan olarak kullanmasını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Husilerin, yerleşim bölgelerinde konuşlandığına, okul, hastane ve ibadethaneleri askeri operasyonlar için üs olarak kullandığına işaret edilen açıklamada, bunun bir savaş suçu, uluslararası insan haklarına ilişkin yasalar ve Dördüncü Cenevre
Sözleşmesi'nin açık şekilde ihlali olduğu belirtildi.
Açıklamada, Husilerin yaptığı ihlaller ile çocukları zorla çatışmaların içine çekmesi suçlarının belgelenmeye devam ettiği aktarılarak, hükümetin, Husilerin işlediği bu suçlar karşısında Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR) sessiz tutumunu şaşkınlıkla karşıladığı kaydedildi.
Husilerin Hudeyde kentinde çeşitli ihlaller gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Husiler, Hudeyde'de, öldürme, gözaltı, işkence, gasp, tehcir, çocuk kaçırma, yağmalama gibi farklı ihlaller gerçekleştiriyor. Hudeyde Limanı'nı, silah kaçakçılığında kullanıyor ve uluslararası sulardaki barış ve güvenliği tehdit ediyor."
Hudeyde'de yaşananlar
Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan
öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle başlatılan operasyonun yenilenmesi kapsamında 2 Kasım'da yeni bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), dün yaptığı açıklamada, Hudeyde'de haziran ayından bu yana yaklaşık 81 bin ailenin hükümet güçleri ile Husiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalardan kaçarak güvenli bölgelere sığındığını bildirmişti.
Hudeyde Limanı, büyük insani kriz içindeki ülkeye dış yardımların ulaştırılmasında hayati önem taşıyor.
11 Kasım 2018 Pazar 16:43