24.06.2019 11:59
Haberler » Güncel » Haber

- Husilerin Saldırdığı Abha Havalalanı'nın Görüntüleri Ortaya Çıktı

- Husilerin saldırdığı Abha Havalalanı'nın görüntüleri ortaya çıktıSANA - Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'da bulunan Abha Havaalanına gerçekleştirdiği saldırının ardından havalimanında yaşanan hasarın görüntüleri ortaya çıktı.

- Husilerin saldırdığı Abha Havalalanı'nın görüntüleri ortaya çıktı
SANA - Yemen 'deki Husilerin Suudi Arabistan 'da bulunan Abha Havaalanına gerçekleştirdiği saldırının ardından havalimanında yaşanan hasarın görüntüleri ortaya çıktı.
Yemen'in başkenti Sana'nın kontrolünü elinde bulunduran Husiler dün Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havaalanı'na İHA ile saldırdı. Bir Suriyelinin hayatını kaybettiği saldırıda 21 kişi de yaralandı En büyük hasarın havalimanı otoparkında oluştuğu saldırıda oluşan hasar kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otoparkta bulunan çok sayıda aracın camında hasar meydana geldiği anlaşılıyor.
Yemen'de 2014 yılından bu yana başkent Sana'yı ele geçiren Husiler sürekli olarak Suudi Arabistan'a ve Yemen'deki askeri ve sivil bölgelerine İHA ve füze ile saldırı düzenliyor.- Husilerin Saldırdığı Abha Havalalanı'nın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: İHA
Suudi Arabistan , Yemen , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:03 Harran'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 gözaltı
13:03 Gölcük'te, 7 milyon liraya yapılan bungalovlar sökülecek
13:03 İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki ortak ülkesi Çin
13:03 Sivas'ta yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı
13:02 Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma projesi KUMS MALL AVM tanıtıldı
13:02 Yuvadan düşen yavru leylekler yerine bırakıldı
13:02 Yaralı şahin koruma altına alındı