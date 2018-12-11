Hüsn-İ Hat Sanat Kursları Başlıyor

Bu kapsamda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Hüsn-i Hat sanatını yaşatmak amacıyla başlatılacak kurs kayıtları başladı.

Gençlerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan EBEGEM daha öncede eğitimi verilen Hüsn-i Hat sanatının bütün inceliklerini uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere, detaylı olarak verecek.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kurs müracaatlarına yönelik herhangi bir sınırlamanın olmadığı belirtilerek, "Kurslarımıza katılmak isteyenlerin, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi NO: 19'da bulunan Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi'ne(EBEGEM) başvuruda bulunmaları veya 424 238 3796 numaralı telefondan bilgi almaları gerekmektedir" denildi.