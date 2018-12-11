11 Aralık 2018, 17:20
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Hüsn-İ Hat Sanat Kursları Başlıyor

Hüsn-İ Hat Sanat Kursları Başlıyor

Gerçekleştirdiği kurslarla birçok gencimizi meslek sahibi yapan Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM), farklı türlerde kurslarını da devam ettiriyor.

Bu kapsamda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Hüsn-i Hat sanatını yaşatmak amacıyla başlatılacak kurs kayıtları başladı.

Gençlerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan EBEGEM daha öncede eğitimi verilen Hüsn-i Hat sanatının bütün inceliklerini uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere, detaylı olarak verecek.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kurs müracaatlarına yönelik herhangi bir sınırlamanın olmadığı belirtilerek, "Kurslarımıza katılmak isteyenlerin, İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi NO: 19'da bulunan Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi'ne(EBEGEM) başvuruda bulunmaları veya 424 238 3796 numaralı telefondan bilgi almaları gerekmektedir" denildi.

11 Aralık 2018 Salı 17:20