Hüsniye Dilek Erdoğan Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı Hüsniye Dilek Erdoğan Yılmaz oldu. BTP adayı Hüsniye Dilek Erdoğan Yılmaz, Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kahramanmaraş büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı Hüsniye Dilek Erdoğan Yılmaz ile ilgili seçim sonuçları ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı Hüsniye Dilek Erdoğan Yılmaz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kahramanmaraş büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kahramanmaraş aday yarışı ve Kahramanmaraş seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kahramanmaraş Seçim Bilgileri

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.596 olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.596 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,93 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kahramanmaraş büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 755.248 olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 656.517 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüsniye Dilek Erdoğan Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüsniye Dilek Erdoğan Yılmaz, Kahramanmaraş yarışında % 0,87 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Hüsniye Dilek Erdoğan Yılmaz toplamda 5.411 adet oy sayısına ulaştı.

Hüsniye Dilek Erdoğan Yılmaz Kimdir?

İlk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Universitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden 1991 yılında mezun oldu.

Aynı yıl Kahramanmaraş Gazi Ortaokulu'nda göreve başladı.

Meslek hayatı süresince bir çok sivil savunma kurumları ile derneklerde görev aldı.

Haziran 2018 yılında emekli oldu.

Evli ve 2 çocuk annesi.

BTP Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.