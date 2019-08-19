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Hüsnü Arkan, Foça Kitap Günleri'ne konuk oldu

Yazar, besteci, söz yazarı ve Ezginin Günlüğü grubunun eski solisti Hüsnü Arkan, Foça Kitap Günleri kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı.

19.08.2019 12:09 Hüsnü Arkan, Foça Kitap Günleri'ne konuk oldu

Beşkapılar Kalesi'nde gerçekleşen söyleşiye, edebiyatseverlerin yanı sıra müzikseverler de ilgi gösterdi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ''Foça'mıza değer katan sanatçı dostlarımızdan Sayın Hüsnü Arkan'a, Kitap Günleri'ne katılımı dolayısıyla çok teşekkür ederiz''dedi.

Hüsnü Arkan, eskiye göre edebiyat çalışmalarına daha çok zaman ayırdığını ancak müzik çalışmalarına da devam ettiğini söyledi. Bir süredir Foça'da yaşayan Arkan, sakinliği ve huzurlu ortamı dolayısı ile Foça'yı tercih ettiğini belirtti.

Hüsnü Arkan, söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı.


Fatih Gürbüz, Hüsnü Arkan, Foça, Güncel

Kaynak: Bültenler

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