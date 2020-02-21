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Hüsnü Arkan, Küçükçekmece'de sevenleriyle buluştu

Türk müziğinin özgün yorumcularından şarkı yazarı ve müzisyen Hüsnü Arkan, Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.

21.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:06Hüsnü Arkan, Küçükçekmece'de sevenleriyle buluştu
Türk müziğinin özgün yorumcularından şarkı yazarı ve müzisyen Hüsnü Arkan, Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından gerçekleştirilen konserde, Hüsnü Arkan sevilen şarkılarıyla sevenlerine keyifli anlar yaşattı. Türkiye'nin en başarılı bestecileri arasında gösterilen Arkan'ın seslendirdiği "Öyle Bir Rüya", "Hoş Geldin", "Gönül Yarası", "Fikrim Yok", "Kırık Hava" gibi eski ve yeni tüm şarkılarına müzikseverler de hep bir ağızdan eşlik etti.

"Bu tür konserlerle ulaşamadığımız dinleyiciyle buluşuyoruz"

1980'li yıllardan bugüne müzikal renginin değiştiğini ifade eden Hüsnü Arkan, şiire yakın durduğunu söyleyerek, popüler kültür içerisinde farklılığını vurgulamaya çalıştığını dile getirdi. Arkan, kültürün ve sanatın yerel yönetimler tarafından desteklenmesini değerli bulduğunu belirterek, "Yerel yönetimlerin sanata katkısı yönünde bir değişim var. Bu tür konserlerin daha artmasını diliyorum çünkü müzik grupları olarak genelde mekanlarda çalıyoruz ve ulaşamadığımız bir kesim kalıyor. Bu konserler onlara ulaşmamızı sağlıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Hüsnü Arkan, Güncel

Kaynak: İHA

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