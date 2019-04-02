Hüsnü Aşıkoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İZMİR KARŞIYAKA belediye başkan adayı olan Hüsnü Aşıkoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR KARŞIYAKA ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Hüsnü Aşıkoğlu isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İZMİR KARŞIYAKA adayı Hüsnü Aşıkoğlu kimdir? Bağımsız İZMİR KARŞIYAKA adayı Hüsnü Aşıkoğlu yüzde kaç oy aldı?

Hüsnü Aşıkoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İZMİR KARŞIYAKA belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüsnü Aşıkoğlu KARŞIYAKA ilçesinde % 0,39 oranında oy almıştır. KARŞIYAKA ilçesinde % 0,39 oranında oy olan Hüsnü Aşıkoğlu adlı Bağımsız adayı toplamda 889 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR KARŞIYAKA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.