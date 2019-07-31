Hüsnü Şenlendirici'ye halasıyla birlikte konser teklifi

ÜNLÜ klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, sosyal medyada paylaştığı 'Gecenin Matemi' adlı şarkıyı seslendiren halası Feriha Gözetlik ile birlikte konser vermesi için çok sayıda teklif aldığını söyledi.Antalya Lara'da bulunan Fosforlu Meyhane'de sahneye çıkan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, sevenlerine keyifli gece yaşattı. Konser öncesi kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şenlendirici, yeni parça ve klip müjdesi verdi. Taksim Trio grubuyla birlikte Türkiye'den çok yurt dışında çaldıklarını söyleyen Şenlendirici, "Yaklaşık 2 senedir yeni albüm çalışması içerisindeyiz; ancak doğru düzgün kampa girip hazırlanamadık. Sonunda bir şarkı yaptık. Yurt dışında kayıtlarını yaptık, Mehmethan Dişbudak da düzenlemesini yaptı. Bir Balkan parçası yaptık, yakında onun klibini yayınlayacağız. Yaz sonunda da yaz aşklarının duygularını paylaşacağı duygusal bir parça yapacağız. Önümüzdeki süreçte Oslo'da Jazz Festivali'nde çalacağız. Ekim ayında Paris'te bir konserimiz olacak. Yurt dışı konserlerimiz devam ediyor" diye konuştu.'HALAMA RÖPORTAJ VE KONSER TEKLİFLERİ GELDİ'Sosyal medyada son günlerde binlerce kez izlenen, halası Feriha Gözetlik'in 'Gecenin Matemi' adlı parçayı seslendirdiği videonun yine binlerce beğeni aldığını söyleyen Hsünü Şenlendirici, videonun geçen yıl yaptıkları 'Klarnet Kampı'nda çekildiğini söyledi. Şenlendirici, "Halam Feriha Gözetlik ile birlikte uzun yıllardır projeler yapıyoruz. Ben halamların, teyzemlerin ve annemin seslerinden ninnilerini dinleyerek büyüdüm. Bu müzikalitenin altında o altyapı var. Hepsinin Türk Sanat Müziği ağırlıklı repertuarı olması, konservatuar mezunları kadar iyi biliyor ve o sesleri doğru basıyor olmaları çok güzel. Birlikte çaldık söyledik, videoyu 1 sene sonra sosyal medyada gördüm. Altına, 'Kendisi halam olur. Biz ailecek bir araya geldiğimizde böyle çalar söyleriz' yorumunu yaptım. Halama sonrasında birçok röportaj teklifi geldi. Birlikte sahneye çıkmamız için çok sayıda konser teklifi geliyor. Halam artık yaşlandı ve bize söylemeyi seviyor sadece. Yakında belki yeni videolarını da yayınlayabilirim" dedi.Geçen hafta Bodrum'da çocuklarıyla sahneye çıktığı için çok mutlu olduğu söyleyen Hüsnü Şenlendirici, "Derya Bedavacı bu dönemlerde çok beğendiğim bir ses. Bodrum'da her hafta Derya ile birlikte program yapıyoruz. Geçen hafta program sırasında oğlum ve kızım yanımdaydı. Programın sonunda onları da sahneye çağırıp bir parça çalıp söylemelerini istedim ve çok güzel oldu. Ergün zaten profesyonel olarak müzisyenlik yapıyor ama Naz daha 13 yaşında olduğu için onun biraz daha eğitim alması lazım. İleride Naz da müzisyen olmak istiyor" diye konuştu.