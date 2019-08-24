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Husumet beslediği kişiyi ayağından vurdu

Kastamonu'da Akmescit Mahallesinde bir kişi, husumetli olduğu şahsı ayağından silahla vurarak yaraladı.

24.08.2019 22:25 Husumet beslediği kişiyi ayağından vurdu
Kastamonu'da Akmescit Mahallesinde bir kişi, husumetli olduğu şahsı ayağından silahla vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Akmescit Mahallesi Ballık Sokak üzerinde daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen H.H. ile S.O. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.O, yanında bulundurduğu silahla H.H'yi ayağından vurarak yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralanan H.H, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen S.O'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Akmescit Mahallesi, Kastamonu, Akmescit, Ballık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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