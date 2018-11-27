Husumetli Aileler Barıştırıldı

27 Kasım 2018 Salı 17:47



27 Kasım 2018 Salı 17:47

VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesinde husumetli olan iki ailenin fertleri verilen yemekte barıştırıldı.Saray ilçesinin Koçbaşı Mahallesi'nde kavga eden iki ailenin fertleri; İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın ve AK Parti İlçe Başkanı Şeref Çevik'in ara girmesiyle barıştırıldı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın'ın öncülüğünde iki ailenin fertleri için Koçbaşı Mahallesi'ndeki taziye evinde barış yemeği verildi.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan barış töreninde konuşan İlçe Müftüsü Selman Coşkun, "Ne mutlu bu işe ön ayak olan kişilere. İnsanlar bir vücut gibidir. Vücudun bir organına bir şey olduğu zaman bütün organlara ağrı verir. Manası barış olan bir dinin mensuplarıyız. İyilik kötülük bir olmaz, doğru ile yanlış bir olmaz, zalimle ile mazlum bir olmaz. Hayatını Allah'a kullukla geçiren bir insanla hayatını namazdan, oruçtan, zekat, iyilikten uzak geçiren bir insan bir olmaz" dedi.Kanat önderi Sami Yiğit ise, Koçbaşı Mahallesi halkının hep örnek gösterilen bir halk olduğunu belirterek, "Burada yaşanmış bir olayın ardından kaymakamımız, ilçe müftümüz ve ilçe başkanımızın girişimleri ile bir barış sağlanmış oldu. Umarım bu barış kalıcı olur ve Koçbaşı Mahallesi eskiden nasıl ise yine öyle devam eder" ifadelerini kullandı.Husumetli olan Özgül ve Özbilir aileleri de, barışın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - VAN