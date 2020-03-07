Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti

Batman 'ın önde gelen isimlerinden Ferit Özdemir, yaşanan bir husumeti sona erdirmek isterken vücuduna isabet alan bir kurşun sebebiyle ağır yaralandı. Hastanede 3 gün süren yaşam savaşını kaybeden Özdemir, hayatını kaybetti

ARAYA GİREN AŞİRET LİDERİ SİLAHLA VURULDU

Edinilen bilgilere göre, 3 gün önce Batman merkeze bağlı Demirbilek Köyünde iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümemesi için 20 ve 21. dönem Batman Milletvekili Faris Özdemir'in ağabeyi Raman aşireti liderlerinden Ferit Özdemir araya girdi. Özdemir'in araya girmesine rağmen taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada kuruşunu isabet ettiği Ferit Özdemir ve iki kişi yaralandı.

3 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Batman'da özel bir hastaneye oradan da Malatya'ya sevk edilen Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.