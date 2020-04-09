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Husumetli gençler arasındaki kavgada kan döküldü

İZMİR'in Buca ilçesinde, Burak Şahin (20), husumetli olduğu aynı yaştaki Bünyamin Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

09.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:41
Husumetli gençler arasındaki kavgada kan döküldü

İZMİR'in Buca ilçesinde, Burak Şahin (20), husumetli olduğu aynı yaştaki Bünyamin Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İddiaya göre aralarında husumet bulunan Bünyamin Ö. ile Burak Şahin saat 02.00 sıralarında, Yenigün Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Bünyamin Ö., yanında taşıdığı bıçağı Şahin'e saplayıp, kaçtı.

Kanlar içinde kalan Şahin, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, kaçan Bünyamin Ö.'yü sabah saatlerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Bünyamin Ö.'nün polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Buca, Güncel
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