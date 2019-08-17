Haberler» Güncel» Haber

Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde husumetli iki aile fertleri arasında çıkan ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada İsmail Özçelik yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

17.08.2019 08:38 Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde husumetli iki aile fertleri arasında çıkan ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada İsmail Özçelik yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kavga gece saatlerinde ileçeye bağlı Beybostan Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha öncesen husumet olan iki aile bireyleri sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de dahil olması ile büyüyen tartışma, av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Kerem Ergül ve İsmail Özçelik yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Özçelik doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Özçelik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna konulurken, jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



İsmail Özçelik, Gerger, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:11   Ankara Büyükşehirden karada ve suda Sıfır Atık Projesi'ne destek
10:10   Osmaniyeli çift 70 kiloluk bal kabağı yetiştirdi
10:10   Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı
10:09   Teknolojiye direnemeyen dokuma tezgahlarının minyatürünü yapıyor
10:09   Son dakika! Kayyum kararı sonrası HDP'den ilk açıklama: Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir
10:08   Kavun yüklü kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı
10:08   Siirt 12 suçtan aranan şüpheli tutuklandı