Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır, 4 kişi yaralandı.

27.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:21
Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır, 4 kişi yaralandı.
Yukarıkacayatak Mahallesi'nde ticari anlaşmazlık nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Demir çubuk ve sopaların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kavga edenlere ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplam 34 bin 650 lira idari ceza kesildi. Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1’i ağır, 4 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, kavga, serik, Güncel, Haber

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