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Husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca silahlı kavga çıktı: 1 yaralı

Ankara Çubuk ilçesinde, husumetli olan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, Hüseyin B. göğsünden vurularak yaralandı.

22.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:36 Husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca silahlı kavga çıktı: 1 yaralı

Ankara Çubuk ilçesinde, husumetli olan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, Hüseyin B. göğsünden vurularak yaralandı. 

Olay, öğlenden sonra ilçe merkezindeki Sanayi Sitesi Stat Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Y. ile husumetli olduğu Hüseyin B., cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirlerine, pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. Mermilerin göğsüne isabet ettiği Hüseyin B. kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin Y. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin B., Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ekiplerince kaçan Hüseyin Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Detay

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK, (Ankara), -



Ankara Çubuk, Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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