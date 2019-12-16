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Husumetli olduğu kadını silahla yaralayan sanığa hapis cezası

Kayseri'de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kadını silahla yaralayan sanık 13 yıl 9 ay hapis ve 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

16.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:18Husumetli olduğu kadını silahla yaralayan sanığa hapis cezası
'de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kadını silahla yaralayan sanık 13 yıl 9 ay hapis ve 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Gökhan Türkmen, tutuksuz sanık Yasin B. ve avukatları hazır bulundu. Müşteki Fidan Barbaros duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, tutuksuz sanık Ömer Y. ise duruşmaya katılmadı.
Sanık Türkmen savunmasında, önceden aralarında husumet bulunan kadına, bir anlık kızgınlık sonucu yaralamak için ateş ettiğini öne sürdü.
Mağdur Barbaros ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Türkmen'e "öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 3 ay, "nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri satın alınması, taşınması" suçundan ise 5 yıl 6 ay olmak üzere 13 yıl 9 ay hapis ve 12 bin lira adli para cezası verdi.
Sanık Türkmen'in tutukluluğunun devamına karar veren heyet, diğer sanıklar Yasin B. ve Ömer Y'nin ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.
Olay
Merkez Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Hanedan Sokak'ta 15 Mart'ta karşılaştığı ve önceden husumetli olduğu Fidan Barboros ile tartışan Gökhan Türkmen, yaşanan kavganın ardından yanında bulunan tabanca ile ateş ederek kadını yaralamıştı.
Olayın ardından Yasin B. ve Ömer Y'nin içinde bulunduğu otomobille kaçan zanlı, daha sonra yakalanmıştı.

Gökhan Türkmen, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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