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Husumetli olduğu kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

MERSİN'de, Mustafa Doktoroğlu, kendisi gibi oto tamircisi olan aralarında husumet bulunduğu kayınpederi Halil Aydın'ı, başından bıçaklayarak öldürdü.

05.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 00:18
Husumetli olduğu kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

MERSİN'de, Mustafa Doktoroğlu, kendisi gibi oto tamircisi olan aralarında husumet bulunduğu kayınpederi Halil Aydın'ı, başından bıçaklayarak öldürdü. Doktoroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Ölümü çoktan hak ettin" ifadesine yer verdiği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Mezitli Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Doktoroğlu kendisi gibi oto tamircisi olan kayınpederi Halil Aydın'a ait iş yerine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Doktoroğlu, eline geçirdiği bıçağı 2 yıl önce çıkan kavgada kendisini yaralayarak kalıcı hasar bırakan ve bu yüzden aralarında husumet olduğu ileri sürülen kayınpederi Halil Aydın'ın başına sapladı. Kanlar içerisinde kalan Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, Doktoroğlu ise olay yerinden kaçtı. Halil Aydın'ın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan şüpheli ise bir gün önce doğum yapan eşi ve çocuğunu görmek için gittiği özel bir hastanede yakalandı. Gözaltına alının Mustafa Doktoroğlu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.Öte yandan, Mustafa Doktoroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ölümü çoktan hak ettin" ifadesine yer verdiği görüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Halil Aydın, Aydın, Güncel
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