Haberler » 3. Sayfa » Husumetli olduğu kişinin fırınına kurşun yağdırdı - Haberler

Husumetli olduğu kişinin fırınına kurşun yağdırdı

Kırıkkale'de husumetli olduğu kişinin fırınına kurşun yağdıran başka bir fırıncı, kişilerce darp edilmesi sonucu hastanelik oldu.

23.02.2020 03:04 | Son Güncelleme: 23.02.2020 03:05Husumetli olduğu kişinin fırınına kurşun yağdırdı
'de husumetli olduğu kişinin fırınına kurşun yağdıran başka bir fırıncı, kişilerce darp edilmesi sonucu hastanelik oldu. Kurşunlardan bazıları fırının camekanını kırdı ve bir araca da isabet etti.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale merkez Çalılıöz Mahallesi Nene Hatun Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Y.O.'nun fırının önüne gelen bir başka fırıncı Y.K. (34) tabancayla defalarca ateş açtı. Kurşunlardan bazıları fırının camekanını kırdı, bir araca da isabet etti. Y.O. ise 2 arkadaşı A.K ve A.Ç ile birlikte kaçmaya çalışan Y.K.'yı yakalayıp darp etti.

Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. Darp edildiği sırada yaralanan Y.K., sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise fırında ve caddede tahkikat yaptı. Cadde yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı, insanların geçişine de izin verilmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 03:53:48