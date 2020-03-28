Husumetli olduğu kişiye ateş eden şüpheli, 2 esnafı yaraladı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, av tüfeğiyle husumetli olduğu kişiye ateş eden şüpheli, çevredeki 2 kişiyi yaraladı.
28.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:15
Konya 'nın Seydişehir ilçesinde, av tüfeğiyle husumetli olduğu kişiye ateş eden şüpheli, çevredeki 2 kişiyi yaraladı.
Ulukapı Mahallesi'nde hurdacılık yapan S.K, Uludağ Caddesi'nde, kavgalı olduğu kişiye av tüfeğiyle bir el ateş etti.
O sırada çevredeki esnaf Erol E. ve Kenan Ç, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olaydan sonra at arabasıyla kaçan şüpheli ise yakalandı.
Ulukapı Mahallesi'nde hurdacılık yapan S.K, Uludağ Caddesi'nde, kavgalı olduğu kişiye av tüfeğiyle bir el ateş etti.
O sırada çevredeki esnaf Erol E. ve Kenan Ç, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olaydan sonra at arabasıyla kaçan şüpheli ise yakalandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Seydişehir, Konya, Güncel