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Husumetliler arasında kavga: 2 yaralı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, husumetli olan 3 Suriyeli arasında çıkan kavgada, 2 kişi tabancayla yaralandı.

09.09.2019 20:01 Husumetliler arasında kavga: 2 yaralı
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, husumetli olan 3 Suriyeli arasında çıkan kavgada, 2 kişi tabancayla yaralandı. Polis, 2 kişiyi yaralayıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Atatürk Mahallesi 1535 Sokak'ta meydana geldi. Otomobiliyle sokaktan geçen Suriyeli İ.A.'ya, husumetli olduğu kendisi gibi Suriye uyruklu olan İ.O. ve C.Ö. taş ve sopalarla saldırdı. Otomobilinin camları kırılan İ.A., uzaklaşan 2 kişinin peşinden gidip, belinden çıkardığı tabancasıyla peş peşe ateş etti ardından olay yerinden kaçtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden İ.Ö. ve C.Ö. yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Polis, olayın ardından kaçan İ.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.



Torbalı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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