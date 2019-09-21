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Husumetlileri tarafından öldürülen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep'te husumetlileri tarafından silahla ateş açılarak öldürülen İsa Kaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

21.09.2019 12:27Husumetlileri tarafından öldürülen gencin cenazesi ailesine teslim edildi
Gaziantep'te husumetlileri tarafından silahla ateş açılarak öldürülen İsa Kaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

Olay, Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde meydana gelmişti. Yaralama suçundan girdiği cezaevinden 3 gün önce tahliye olan İsa Kaya, husumetli olduğu uzak akrabaları tarafından silahla öldürülmüştü. Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaya'nın ölümüne yol açan 2 şüpheli kısa sürede gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, İsa Kaya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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