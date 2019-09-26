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Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Adana'da husumetliler arasında meydana gelen silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

26.09.2019 02:54Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Adana'da husumetliler arasında meydana gelen silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Sarıçam İlçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi 4526 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Fırat Aydın ile Mehmet Yiğitoğlu tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Fırat Aydın, Mehmet Yiğitoğlu'nu sopa ile darp etti. Yaralanan Mehmet Yiğitoğlu, Aydın'a pompalı tüfekle ateş açarak karşılık verdi.

Yiğitoğlu'nun pompalı tüfekle açtığı ateş sonrasında Fırat Aydın, göğüsüne aldığı saçma darbesi sonrası kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aydın'ı ve darp yaralısı olan Yiğitoğlu'nu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Göğüsünden yaralanan Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Sarıçam, Fırat, Adana, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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