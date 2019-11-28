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Husumetlilerine tüfekle ateş ettiği öne sürülen zanlı iki avukatı yaraladı

Kayseri'de husumetli olduğu kişilere av tüfeğiyle ateş ettiği ileri sürülen şüpheli iki avukatı yaraladı.

28.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:24
'de husumetli olduğu kişilere av tüfeğiyle ateş ettiği ileri sürülen şüpheli iki avukatı yaraladı.
İddiaya göre, Plevne Mahallesi Gayret Sokak'taki Kayseri Adliyesi yakınlarında Ö.A, aralarında husumet bulunan kişilere av tüfeğiyle ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmalar, sokakta bulunan avukatlar Tuğba Özdemir ile Erhan Bulut'un ayağına isabet etti. Hafif yaralanan avukatlar, kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesine başvurdu.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince adliyenin otoparkında yakalandı.
"Biz yürürken adamın biri tüfekle boşluğa ateş etti"
Avukat Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, otoparktan yaya olarak çıkarken silah sesleri duyduklarını belirterek, adliyenin cezaevi girişi yakınlarında saçmaların isabet etmesi sonucu ayağından yaralandığını anlattı.
Avukat Özdemir de "Biz yürürken adamın biri tüfekle boşluğa ateş etti. Biz zaten ne olduğunu anlamadık. Saçmalar da bize geldi. Yaklaşık 6 el ateş ettikten sonra kaçıp gitti. Biz de bu sırada elektrik direğinin arkasına saklandık." diye konuştu.
Polis ekipleri, Ö.A'nın ateş açtığı öne sürülen kişilere ulaşmaya çalışıyor.
Husumetlilerine tüfekle ateş ettiği öne sürülen zanlı iki avukatı yaraladı

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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