Haberler» 3. Sayfa» Haber

Husumetlisi ile karşılaştı, önce bıçakladı sonra silahla ayağından vurdu

Husumetlisi ile karşılaştı, önce bıçakladı sonra silahla ayağından vurduBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki husumetli arasındaki kavgada kan aktı.

09.09.2019 12:58
Husumetlisi ile karşılaştı, önce bıçakladı sonra silahla ayağından vurdu
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki husumetli arasındaki kavgada kan aktı.
Gemlik ilçesinden İnegöl'de bulunan bir sunta fabrikasına kereste getiren ve aralarında daha önce husumet bulunan Ersin E. ile Erol S, fabrikanın girişinde karşı karşıya geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ersin E. önce Erol S'yi bıçakladı, daha sonra silahla ayağından vurdu. Bununla da yetinmeyen şahıs, Erol S'yi darp ederek, geldiği kamyonete binip kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Erol S. hastaneye kaldırılırken, jandarma firar eden zanlıyı arıyor.
Husumetlisi ile karşılaştı, önce bıçakladı sonra silahla ayağından vurdu

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:31   Bolu'da eğitim yılının ilk günü okul çevrelerinde uyuşturucu uygulaması
13:20   Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
13:18   Halit Ayar'ı öldüren zanlılar güvenlik kamerasında
13:17   Gasp edildim demişti, kendine bıçakladığı belirlenince kirli planı ortaya çıktı
13:16   Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam hayatını kaybetti
13:15   Şuhut'ta öğrenci servisleri denetlendi
13:14   Hakkari'de ot yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı