Husumetlisi tarafından cadde ortasında tabancayla vuruldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, husumetlisi Bülent B. tarafından cadde ortasında tabanca ile vurulan Eyüp K., ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Eyüp K. ile Bülent B. caddede karşılaştı. Bülent B., belindeki tabanca ile Eyüp K.'ya ateş etti. Ağır yaralanan Eyüp K. kanlar içerisinde kalırken, Bülent B. ise kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Eyüp K., özel hastaneye kaldırıldı. Eyüp K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis olaydan sonra kaçan Bülent B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.