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Husumetlisini camide bıçaklayarak, yaraladı

YOZGAT'da Yakup Bulut (35), cuma namazını kılmak için girdiği camide, peşinden gelen husumetlisi Onur Şimşek (25) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

13.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:56Husumetlisini camide bıçaklayarak, yaraladı

YOZGAT'da Yakup Bulut (35), cuma namazını kılmak için girdiği camide, peşinden gelen husumetlisi Onur Şimşek (25) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Çapanoğlu Büyük Camii'nde meydana geldi. Yakup Bulut, cuma namazını kılmak camiye girdi. Bulut, namaz sırasında arkasındaki safta duran Onur Şimşek tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Bulut, verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek ise cuma namazı için cami önünde güvenlik önlemi alan polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Onur Şimşek ve babasının, yaklaşık 1 ay önce Yakup Bulut ile kavga ettiği öğrenilirken, soruşturma sürdürülüyor.



Yozgat, Güncel

Kaynak: DHA

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