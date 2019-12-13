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Husumetlisini küçük çocuğun gözü önünde kurşuna dizdi

Fatih'te bir kişi husumetli olduğu şahsı, küçük çocuğun gözü önünde kurşuna dizerek olay yerinden kaçtı.

13.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:30
Fatih'te bir kişi husumetli olduğu şahsı, küçük çocuğun gözü önünde kurşuna dizerek olay yerinden kaçtı. Ayaklarından vurulan şahıs yere yığılırken, yaşanan o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Yavuz Sınan Mahallesi, Arapçesmesi Sokakta yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Niyazi G. ve Volkan T. sokak ortasında karşılaşarak tartışmaya başladı. İkili arasında yaşanan tartışma vatandaşların araya girmesinin ardından sona erdi. Birbirlerinden uzaklaşan şahısların sözlü atışmasının devam etmesiyle birlikte olanlar oldu.
HUSUMETLİSİNE KÜÇÜK ÇOCUĞUN GÖZÜ ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI
Yaşanan tartışmanın ardından sözlü olarak atışmaların devam etmesi üzerine sokak içerisinden uzaklaşan Volkan T. daha sonra elindeki silahla gelerek Niyazi G.'ye küçük çocuğun gözü önünden kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayın ardından sokakta bulunan bir kişi ise, çocuğu olay yerinden uzaklaştırdı.
AYAĞINDAN VURULAN ŞAHIS, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Husumetlisi tarafından vurulan Niyazi G. kanlar içinde yere yığılırken, sokak içerisindeki vatandaşlar neye uğradığını şaşırarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
YAŞANAN DEHŞET ANLARI KAMERADA
Husumetlisini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttuğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların uzaklaştığı, daha sonra ise tekrar gelerek çocuğun gözü önünde ayaklarından vurup kaçtığı ve şahsın yere düşerek yardım beklediği görülüyor.
(Vedat Bayraktar/İHA)
Husumetlisini küçük çocuğun gözü önünde kurşuna dizdi

Polis, Güncel

Kaynak: İHA


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