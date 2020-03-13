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Husumetlisini otomobilde öldürüp, kaçtı

MARDİN'in Savur ilçesinde, H.A., husumetli olduğu Rıza Akgül'ü otomobilinde tabancayla öldürüp, kaçtı.

13.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:56
Husumetlisini otomobilde öldürüp, kaçtı

MARDİN'in Savur ilçesinde, H.A., husumetli olduğu Rıza Akgül'ü otomobilinde tabancayla öldürüp, kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde Kayacıklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.A., husumetli olduğu Rıza Akgül'e otomobiline bindiği sırada tabancayla ateş açtı. Vurulan Akgül, ağır yaralanırken, H.A. kaçarak, kayıplara karıştı.Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen Akgül, hayatını kaybetti. Jandarma kaçan H.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Savur, Güncel

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