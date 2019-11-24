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Husumetlisini pazar yerinde bacağından vurdu

KAHRAMANMARAŞ'ta, Sefa K. husumetli olduğu Mustafa B.'yi (41) tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

24.11.2019 21:55 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:55Husumetlisini pazar yerinde bacağından vurdu

KAHRAMANMARAŞ'ta, Sefa K. husumetli olduğu Mustafa B.'yi (41) tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Mustafa B. hastaneye kaldırılırken, Sefa K. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında meydana geldi. Sefa K., pazar yerinde, husumetli olduğu Mustafa B. ile karşılaşınca tabancasıyla ateş etti. Mustafa B., bacağına isabet eden kurşunla kanlar içinde yığılırken, Sefa K. otomobiliyle kaçtı. Mustafa B., yakınları tarafından götürüldüğü özel hastanede tedaviye alındı.Sefa K. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.



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Kaynak: DHA

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