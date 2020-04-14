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Husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü

GAZİANTEP'te, Servet Kördeve (28) husumetli olduğu İsmail K. tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü.

14.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:46
Husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü

GAZİANTEP'te, Servet Kördeve (28) husumetli olduğu İsmail K. tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan saldırgan, saklandığı iş yerinde yakalanıp, tutuklandı.

Sanayi Mahallesi'nde dün akşam yaşanan olayda Servet Kördeve, aralarında husumet bulunan İsmail K.'nın çalıştığı hurdacıya gitti. Yaşanan tartışmanın ardından Servet Kördeve, iş yerinden çıkıp, aracına gitmek istedi. Ancak İsmail K., Kördeve'yi sırtından bıçakladı.

İhbar üzerine çağırılan ambulansla hastaneye götürülen Kördeve, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olaydan sonra kaçan İsmail K.'yı saklandığı bir iş yerinde yakaladı. Gözaltına alınan İsmail K., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Bekar ve işsiz olan Servet Kördeve'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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