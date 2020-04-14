Husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü
GAZİANTEP'te, Servet Kördeve (28) husumetli olduğu İsmail K. tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü.
14.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:02
İhbar üzerine çağırılan ambulansla hastaneye götürülen Kördeve, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olaydan sonra kaçan İsmail K.'yı saklandığı bir iş yerinde yakaladı. Gözaltına alınan İsmail K., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Bekar ve işsiz olan Servet Kördeve'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: DHA
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