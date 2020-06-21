Husumetlisini tabancayla yaraladı, 11 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

Husumetlisini tabancayla yaraladı, 11 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktıKONYA'da husumetlisi olduğu öne sürülen Rıza Şahin'i (38) tabancayla bacaklarından ateş ederek yaralayan İsmail Coşkun (39) polis tarafından yakalandı.

21.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:37
Husumetlisini tabancayla yaraladı, 11 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı
KONYA'da husumetlisi olduğu öne sürülen Rıza Şahin'i (38) tabancayla bacaklarından ateş ederek yaralayan İsmail Coşkun (39) polis tarafından yakalandı. Üzerinde 370 adet uyuşturucu hap ele geçirilen Coşkun'un, 'Silahla yaralama, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık' gibi 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Olay, dün merkez Karatay ilçesi Hacıibali Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen Rıza Şahin ile İsmail Coşkun, sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Coşkun, belinden çıkardığı tabancayla, Rıza Şahin'in iki bacağına da ateş etti. Yaralanan Rıza Şahin, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan İsmail Coşkun, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Coşkun, gece saatlerinde Bosna Hersek Mahallesi'nde otomobil içerisinde yakalandı.
11 AYRI SUÇTAN ARANIYORMUŞ
Üzerinde 370 adet uyuşturucu hap ele geçirilen Coşkun'un, 'Silahla yaralama, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık' gibi 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Zanlı İsmail Coşkun ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Husumetlisini tabancayla yaraladı, 11 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: İsmail Coşkun, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir Haber
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi Haber
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
Son dakika: Yerli otomobil 2022’nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı Haber
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Haberler››Güncel››Husumetlisini tabancayla yaraladı, 11 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:41: İran, Romanya'nın Tahran Büyükelçisi'ne nota verdi - Haber 17:40: Diyarbakır'da dev örümcek paniğe neden oldu - Haber 17:39: Kaleiçi'nde 3 katlı tarihi ahşap bina yandı - Haber 17:39: Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1000'e çıktı - Haber 17:39: Son dakika haberi: Kaymakam Akköz'den şehit babasına ziyaret - Haber 16:43: Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti - Haber 16:30: Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi - Haber 15:51: Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi - Haberler 09:34: Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı - Haber